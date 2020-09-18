Безопасная реинтеграция оккупированных территорий Донбасса будет длиться 25 лет - Резников

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что безопасная реинтеграция оккупированных территорий Донбасса будет продолжаться 25 лет.

"Почему я говорю, что реинтеграция будет длиться 25 лет? Я так говорю, потому что это правда. Реинтеграция территорий, которые сейчас временно оккупированы, не будет происходить сразу после завершения войны. Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, так как мы говорим о безопасной реинтеграции. Такой, которая не разорвет страну и не создаст новых рисков. Безопасная реинтеграция будет длиться минимум одно поколение", - сказал Резников в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

В связи с этим он отметил, что после завершения горячей фазы конфликта наступает переходной период, в котором важно предусмотреть механизмы переходного правосудия.