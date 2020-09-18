Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 30 млн

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире по состоянию на 02:00 мск пятницы зафиксировано 30 млн 323 тыс. 276 случаев заражения, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число жертв вируса в мире приблизилось к 950 тыс., излечились 22 млн.

В США, сообщает Worldometer, число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 202 тыс. 112 при 6,8 млн инфицированных. В марте текущего года президент Дональд Трамп заявил журналистам, что если число жертв инфекции в стране достигнет 100 тыс. человек, то "это будет ужасно".

На втором месте по числу заболевших стоит Индия, где на 02:00 мск насчитывалось более 5,2 млн инфицированных и 84 тыс. скончавшихся.

В Бразилии зафиксировано 4,45 млн случаев заболевания и 134,9 летальных исходов.