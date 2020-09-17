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10:46 17.09.2020

"Новичок" был обнаружен на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Навальный

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"Новичок" был обнаружен на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Навальный

Немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы, где жил Алексей Навальный, обнаружила следы отравляющего вещества "Новичок", сообщается в официальном аккаунте оппозиционера в "Инстаграм".

"Так называемая "бутылка с "Новичком", ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бутылку изъяли члены команды Навального после сообщения о том, что оппозиционеру стало плохо в полете, направились вместе с адвокатом в гостиницу.

"Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды", - утверждают авторы публикации.

"Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш пишет, в свою очередь, в твиттере: "Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая "бутылка с "Новичком"", ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа".

На странице Навального в Инстаграм опубликовано видео, на котором показано как сотрудники ФБК и адвокаты приехали в номер к оппозиционеру.

"Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

Теги: #навальный #отравление
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