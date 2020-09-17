События

10:20 17.09.2020

Тихановская заявила о подготовке "черного списка" сотрудников силовых структур, участвующих в пытках и избиении людей

1 мин читать
Тихановская заявила о подготовке "черного списка" сотрудников силовых структур, участвующих в пытках и избиении людей

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская анонсировала подготовку "черного списка" сотрудников силовых структур, причастных, по мнению оппозиции, к насилию в отношении протестующих.

"Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его "списком Тарайковского" (Александр Тарайковский первым погиб во время протестов, оппозиция обвиняет в его гибели сотрудников силовых структур - ИФ)", - написала Тихановская в своем аккаунте в Telegram.

По ее словам, в список войдут лица, "причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными".

"Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом "Черная книга Беларуси". Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться", - написала она.

При этом она вновь призвала сотрудников силовых структур отказаться от насилия к участникам уличных акций протеста в Беларуси.

Теги: #тихановська #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 16.09.2020
Минск призвал Киев уважать права верующих в ситуации с паломниками-хасидами

Минск призвал Киев уважать права верующих в ситуации с паломниками-хасидами

17:38 16.09.2020
Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлено обвинение, она остается под стражей

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлено обвинение, она остается под стражей

16:44 16.09.2020
МИД Украины призвало Беларусь обеспечить безусловное соблюдение паломниками-хасидами карантинных ограничений и законодательства обеих стран

МИД Украины призвало Беларусь обеспечить безусловное соблюдение паломниками-хасидами карантинных ограничений и законодательства обеих стран

15:10 16.09.2020
В ОПУ призывают власти Беларуси прекратить создавать дополнительное напряжение на госгранице и не распространять ложные заявления для паломников-хасидов

В ОПУ призывают власти Беларуси прекратить создавать дополнительное напряжение на госгранице и не распространять ложные заявления для паломников-хасидов

11:31 16.09.2020
Шойгу приехал в Минск

Шойгу приехал в Минск

23:17 15.09.2020
Папа Римский рассмотрит возможность визита Беларусь

Папа Римский рассмотрит возможность визита Беларусь

21:39 15.09.2020
Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о зеленом коридоре для паломников

Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о зеленом коридоре для паломников

17:23 15.09.2020
Зеленский считает, что пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч ТКГ из Минска, следует дождаться развития ситуации в Беларуси

Зеленский считает, что пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч ТКГ из Минска, следует дождаться развития ситуации в Беларуси

14:50 15.09.2020
Никто не должен вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси, в том числе те страны, о которых мы слышим – Зеленский

Никто не должен вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси, в том числе те страны, о которых мы слышим – Зеленский

14:11 15.09.2020
МИД Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений

МИД Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кернес доставлен в "Шарите" - Фукс

Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу Юрченко

Избиратели с COVID-19 на местных выборах смогут проголосовать дома – Степанов

Дискуссия вокруг постановления Рады о местных выборах не позволила перейти к решению других вопросов ТКГ – спецпредставитель ОБСЕ

В Украине за сутки рекордные 3 584 заболевших COVID-19, 1589 выздоровели, 60 умерли – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

В ВСУ за сутки зарегистрированы 72 новых случая COVID-19

"Новичок" был обнаружен на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Навальный

Оправдание крымчанина Эрнеса Аметова стало первым и истории "дела "Хизб ут-Тахрир" в России – центр "Мемориал"

Кернес доставлен в "Шарите" - Фукс

Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу Юрченко

В Днепре полиция вернула спортсмену из Израиля лодку стоимостью 15 тыс. евро

Верещук считает, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко

Избиратели с COVID-19 на местных выборах смогут проголосовать дома – Степанов

США обвиняют граждан Китая во взломе американских компаний - Минюст США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА