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09:18 17.09.2020

Дискуссия вокруг постановления Рады о местных выборах не позволила перейти к решению других вопросов ТКГ – спецпредставитель ОБСЕ

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Дискуссия вокруг постановления Рады о местных выборах не позволила перейти к решению других вопросов ТКГ – спецпредставитель ОБСЕ

 Обсуждение условий проведения местных выборов в Украине не позволило Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на заседании в среду перейти к принятию решений по другим вопросам, отмечает специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

"Дискуссия политической рабочей группы преимущественно была посвящена постановлению Верховной Рады Украины № 795-IX ("О назначении очередных местных выборов в 2020 году" – ИФ), что снова не позволило обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию Минских соглашений", - подчеркивается в сообщении для печати, распространенном в четверг утром.

Грау отметила, что режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил в целом продолжает действовать, что позволяет гражданскому населению чувствовать себя безопаснее.

"Участники заседания ТКГ сошлись во мнении, что по истечении почти двух месяцев со дня вступления в силу "Мер по усилению режима прекращения огня", необходимо провести тщательное изучение разных аспектов их функционирования. …. Оценка общей ситуации безопасности в зоне конфликта и соблюдение перемирия были сегодня в центре внимания дискуссий рабочей группы по безопасности", - подчеркнула она.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам при участии Международного комитета Красного Креста обсудила тему доступа МККК к удерживаемым, связанным с конфликтом, а также вопросы взаимного освобождения и обмена удерживаемыми лицами.

Кроме того, участники заседания представили информацию о ходе подготовки к одновременному открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.

Экономическая рабочая группа рассматривала вопросы, связанные с возвратом вагонов "Укрзализныци", находящихся на территории, неподконтрольной правительству Украины.

Кроме того, обсуждались вопросы обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также проблемы экологии, связанные с ситуацией в затопленных шахтах вдоль линии соприкосновения по обе ее стороны.

Теги: #ткг #обсе #грау
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