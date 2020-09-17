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09:16 17.09.2020

В Киевской области закрыты 11 детсадов и 25 школ из-за коронавируса

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В Киевской области закрыты 11 детсадов и 25 школ из-за коронавируса

В Киевской области из-за коронавируса полностью переведены на дистанционную форму обучения 25 учреждений общего среднего образования, в которых 11 140 учеников, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

По состоянию на 15 сентября в области зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезни среди педагогов и учеников вместе. На самоизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях (2945 учащихся).

Кроме того, в области на карантин закрыто 11 детских садов из 686 действующих. В этих заведениях обнаружили больными 21 взрослого и 1 ребенка. Лица, контактировавшие с ними, проходят ПЦР-тестирование.

Теги: #киевская_область #коронавирус
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