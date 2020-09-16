Главными соперниками США на мировой арене являются РФ и КНР

В Пентагоне придерживаются мнения, что на данный момент россия и Китай бросают основной вызов США в мире, заявил глава американского Минобороны Марк Эспер.

"Министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников", - сказал Эспер в среду в выступлении в американском центре Rand Corporation.

При этом он обвинил Москву в пересмотре международных границ и неуважении к нормам международного права - "во вторжении в Грузию в 2008 году, аннексии Крыма в 2014 году и устойчивой агрессии в Украине".

Он отметил, что и РФ, и КНР занимаются модернизацией и расширением вооруженных сил, в том числе в космической сфере и киберпространстве.

Между тем, указал Эспер, последние двадцать лет США боролись против экстремистов в ходе "конфликтов низкой интенсивности", что отвлекало внимание Вашингтона от более мощных противников.

Однако, напомнил Эспер, в 2018 году Пентагон разработал стратегию национальной безопасности, констатирующую наступление периода "соперничества великих держав", в связи с чем США нужно отвечать на соответствующие вызовы и адаптироваться к более комплексной обстановке в сфере безопасности.