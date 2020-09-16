Украинская делегация в ТКГ призвала РФ освободить осужденных 16 сентября крымских татар - источник

На заседании Трехсторонней контактной группы в среду Украина обратилась к Российской Федерации с требованием освободить крымских татар, лишенных свободы во временно оккупированном РФ Крыму и осужденных 16 сентября, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорам.

По словам собеседника агентства, представители Украины напомнили, что 16 сентября военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам второго "бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир" и семь граждан Украины, крымских татар, получили в общей совокупности 110 лет тюрьмы.

Источник указал, что украинская делегация в ТКГ потребовала немедленного освобождения осужденных.