События

15:15 16.09.2020

Кабмин Украины закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью "Новые Яриловичи", у которого находятся паломники-хасиды

1 мин читать
Кабмин Украины закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью "Новые Яриловичи", у которого находятся паломники-хасиды

Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи", сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

"За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни", - говорится в обнародованном сообщении.

В МВД напомнили, что сейчас у "Новых Яриловичей" находятся паломники-хасиды, которые не прекращают попыток попасть в Украину. "Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами", - добавили в министерстве.

Теги: #граница #пп #хасиды #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:07 16.09.2020
В Киеве до конца 2023 построят "Дом музыки"

В Киеве до конца 2023 построят "Дом музыки"

15:50 16.09.2020
Кабмин увеличил финансирование лечения онкозаболеваний и мультирезистентного туберкулеза у детей

Кабмин увеличил финансирование лечения онкозаболеваний и мультирезистентного туберкулеза у детей

15:10 16.09.2020
В ОПУ призывают власти Беларуси прекратить создавать дополнительное напряжение на госгранице и не распространять ложные заявления для паломников-хасидов

В ОПУ призывают власти Беларуси прекратить создавать дополнительное напряжение на госгранице и не распространять ложные заявления для паломников-хасидов

15:07 16.09.2020
Кабмин послабил карантинные ограничения в "оранжевой" зоне

Кабмин послабил карантинные ограничения в "оранжевой" зоне

15:07 16.09.2020
Кабмин разрешил работу школ и детсадов в "красной" зоне с ограничениями

Кабмин разрешил работу школ и детсадов в "красной" зоне с ограничениями

14:57 16.09.2020
Кабмин согласовал увольнение Прокопенко с должности главы Черниговской ОГА

Кабмин согласовал увольнение Прокопенко с должности главы Черниговской ОГА

14:56 16.09.2020
Украина решила присоединиться к Международной коалиции по равной оплате труда

Украина решила присоединиться к Международной коалиции по равной оплате труда

14:47 16.09.2020
Кабмин разрешил выплату зарплат топ-менеджменту Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка сверх карантинного лимита

Кабмин разрешил выплату зарплат топ-менеджменту Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка сверх карантинного лимита

14:42 16.09.2020
Кабмин разрешил полноценное использовании е-ИНН в "Дие"

Кабмин разрешил полноценное использовании е-ИНН в "Дие"

14:30 16.09.2020
Кабмин утвердил формат водительских прав с возможностью размещения информации о группе крови и соглашении на донорство

Кабмин утвердил формат водительских прав с возможностью размещения информации о группе крови и соглашении на донорство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стороны ТКГ отметили важность поддержки участниками Нормандского формата режима тишины и участия главы миссии Красного Креста в Украине в работе ТКГ - источник

В Киеве установили мемориальную доску журналисту Гонгадзе

Патриарх Филарет преодолел коронавирус

В ОПУ призывают власти Беларуси прекратить создавать дополнительное напряжение на госгранице и не распространять ложные заявления для паломников-хасидов

Кабмин разрешил работу школ и детсадов в "красной" зоне с ограничениями

ПОСЛЕДНЕЕ

Стороны ТКГ отметили важность поддержки участниками Нормандского формата режима тишины и участия главы миссии Красного Креста в Украине в работе ТКГ - источник

В Киеве установили мемориальную доску журналисту Гонгадзе

Патриарх Филарет преодолел коронавирус

Стартовали работы по строительству нового терминала и ВПП аэропорта в Днепре

Перечень ограничений в "красной" зоне из определенных Кабмином будут определять совместно с регионом – глава Минздрава

Иск на $3,2 млрд подан в Великобритании против Google за сбор данных детей на YouTube

Правительство Украины одобрило Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет

Локдаун в регионах будет вводиться при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19

Балух приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы и его ввели в медикаментозную кому – Сущенко

Кабмин разрешил интегрировать справку ВПЛ в приложение "Дия"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА