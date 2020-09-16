События

14:30 16.09.2020

Кабмин утвердил формат водительских прав с возможностью размещения информации о группе крови и соглашении на донорство

1 мин читать
Кабмин утвердил формат водительских прав с возможностью размещения информации о группе крови и соглашении на донорство

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил образцы бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельства про регистрацию и временного регистрационного талона транспортного средства, а также образец опознавательного автомобильного знака.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, текстом которой располагает агентства "Интерфакс-Украина", в водительских правах нового формата по письменному согласию владельца будет указываться информация о предоставлении согласия на посмертное донорство, а также информация о группе крови (резус-факторе) водителя.

В случае принятия решения об отказе от участия в программе посмертного донорства или решения о прекращении размещения информации о группе крови водителя, водительские права подлежат замене на аналогичные без указанных отметок.

Также обозначение уровня экологических норм, которому соответствует транспортное средство будет внесено в свидетельство про регистрацию ТС.

Все национальные и международные водительские права, свидетельства про регистрацию и временные регистрационные талоны ТС, выданные до вступления в силу этого постановления будут действительными на протяжение срока, на который они были выданы. Также до внедрения новоутвержденных форм документов они продолжат оформляться с использованием бланков предыдущих образцов.

Теги: #донорство #права #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:47 16.09.2020
Кабмин разрешил выплату зарплат топ-менеджменту Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка сверх карантинного лимита

Кабмин разрешил выплату зарплат топ-менеджменту Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка сверх карантинного лимита

14:42 16.09.2020
Кабмин разрешил полноценное использовании е-ИНН в "Дие"

Кабмин разрешил полноценное использовании е-ИНН в "Дие"

14:20 16.09.2020
Правительство Украины одобрило Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет

Правительство Украины одобрило Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет

14:09 16.09.2020
Кабмин разрешил интегрировать справку ВПЛ в приложение "Дия"

Кабмин разрешил интегрировать справку ВПЛ в приложение "Дия"

09:46 16.09.2020
Концепция реформирования лесной отрасли должна быть разработана в ближайшие месяцы - Шмыгаль

Концепция реформирования лесной отрасли должна быть разработана в ближайшие месяцы - Шмыгаль

16:56 14.09.2020
Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на местных выборах

Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на местных выборах

16:42 14.09.2020
Кабмин Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов

Кабмин Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов

16:09 14.09.2020
Кабмин Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов

Кабмин Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов

15:58 14.09.2020
Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на местных выборах

Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на местных выборах

10:17 14.09.2020
Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 – представитель правительства в Раде

Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 – представитель правительства в Раде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Перечень ограничений в "красной" зоне из определенных Кабмином будут определять совместно с регионом – глава Минздрава

Локдаун в регионах будет вводиться при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19

Балух приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы и его ввели в медикаментозную кому – Сущенко

Германия предложила США миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций против "Северного потока 2"

Следователи ГБР назвали 5 основных эпизодов совершения преступления, которые привели к оккупации Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

Перечень ограничений в "красной" зоне из определенных Кабмином будут определять совместно с регионом – глава Минздрава

Иск на $3,2 млрд подан в Великобритании против Google за сбор данных детей на YouTube

Локдаун в регионах будет вводиться при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19

Балух приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы и его ввели в медикаментозную кому – Сущенко

Черновицкий горсовет просит Кабмин компенсировать убытки из-за COVID-19

ЕС готов внедрить законодательство, аналогичное "закону Магнитского"

Умер отец Билла Гейтса

Британские дипломаты в Украине призывают привлечь виновных в убийстве Гонгадзе и в других преступлениях против журналистов к ответственности

МАУ с 1 октября запускает ряд новых международных рейсов

Киев готов начать отопительный сезон раньше – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА