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13:46 16.09.2020

Черновицкий горсовет просит Кабмин компенсировать убытки из-за COVID-19

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Черновицкий горсовет просит Кабмин компенсировать убытки из-за COVID-19

Черновицкий горсовет просит правительство компенсировать городу убытки, связанные с борьбой с COVID-19.

Соответствующий проект решения подготовил на заседание сессии секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.

"Обращение с просьбой возместить городу убытки, связанные с ограничениями от введения карантинных мер, поддержали 25 депутатов горсовета", - сообщается на сайте горсовета.

По словам Продана, на сегодня убытки Черновцов составляют около 140 млн грн. Прогнозируется, что к концу года эта сумма возрастет до 200 млн грн.

Ранее Черновицкий горсовет направил в Окружной административный суд Киева исковое заявление к правительству с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.

Теги: #коронавирус #черновцы #убытки #горсовет
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