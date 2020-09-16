В Киеве 207 школьников и 108 педагогов заболели COVID-19 - Кличко

В учебных заведениях столицы коронавирус обнаружили у 207 учеников и 108 педагогов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В 90 школах на дистанционное обучение перевели в общем 188 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 207. И 108 педагогов", - сказал мэр Киева во время онлайн пресс-конференции в среду.

Он добавил, что ситуация контролируемая, и те школы или классы, где появляются больные коронавирусом, отправляют на дистанционное обучение.

Так из-за случаев заболевания среди учителей на карантин закрыты сегодня 4 столичные школы: по одной в Оболонском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах.

Касательно детских садов Кличко сообщил, что из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 4 группы в садиках в Дарницком и Подольском районах.

"В целом работает 561 коммунальный детский сад из 568. В других заведениях продолжаются плановые ремонты. Три садика, которые были на карантине, возобновили свою работу. Наполняемость детей в садах сегодня - почти 51%", - сказал мэр.