События

12:01 16.09.2020

На Закарпатье избили одного из кандидатов на голову ОТГ – КИУ

1 мин читать

 В Закарпатской области в ночь на вторник, 15 сентября, неизвестные жестоко избили одного из кандидатов на пост главы Углянской объединенной территориальной громады, сообщает Комитет избирателей Украины.

"В ночь с 14 на 15 сентября группа мужчин ворвалась в помещение общественного активиста Виталия Химинца и вымогали у него снять свою кандидатуру на пост главы Углянского ОТГ. После отказа он был жестоко избит. У мужчины сломаны челюсть и нос, сотрясение мозга, многочисленные гематомы и ушибы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице КИУ в соцсети Фейсбук.

По информации КИУ Химинец намерен баллотироваться от партии "Команды Андрея Балоги". "По словам кандидата, жестокие побои ему нанесли бойцы одного из местных криминальных авторитетов", - говорится в информации.

Также в КИУ отметили, что заявление о преступлении подано в полицию.

Теги: #кандидат #избиение #закарпатье #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:43 18.09.2020
Местные выборы завершатся победой Тимошенко и неизбежным провалом Зеленского - эксперт

Местные выборы завершатся победой Тимошенко и неизбежным провалом Зеленского - эксперт

11:50 18.09.2020
Шмыгаль об участии Степанова в местных выборах: Министр не принимает участия в агитации, а баллотироваться закон разрешает

Шмыгаль об участии Степанова в местных выборах: Министр не принимает участия в агитации, а баллотироваться закон разрешает

11:31 18.09.2020
В ЕРДР внесены сведения о 34 уголовных правонарушениях, связанных с местными выборами

В ЕРДР внесены сведения о 34 уголовных правонарушениях, связанных с местными выборами

10:24 18.09.2020
В Украине в ЕРДР внесены сведения о 34 уголовных правонарушениях, связанных с местными выборами

В Украине в ЕРДР внесены сведения о 34 уголовных правонарушениях, связанных с местными выборами

22:27 17.09.2020
Трамп заявил о попытках подтасовки выборов с помощью почтового голосования в Северной Каролине

Трамп заявил о попытках подтасовки выборов с помощью почтового голосования в Северной Каролине

20:45 17.09.2020
Экс-нардеп Богдан Дубневич намерен участвовать в выборах председателя ОТГ во Львовской области

Экс-нардеп Богдан Дубневич намерен участвовать в выборах председателя ОТГ во Львовской области

18:38 17.09.2020
Глава ФБР назвал дискредитацию Байдена способом вмешательства РФ в выборы

Глава ФБР назвал дискредитацию Байдена способом вмешательства РФ в выборы

14:08 17.09.2020
Поживанов идет в мэры Киева от Радикальной партии

Поживанов идет в мэры Киева от Радикальной партии

14:05 17.09.2020
Поживанов идет в мэры Киева от Радикальной партии

Поживанов идет в мэры Киева от Радикальной партии

12:54 17.09.2020
Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по вопросу изменения постановления о местных выборах отменено – нардеп Качура

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по вопросу изменения постановления о местных выборах отменено – нардеп Качура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС продлил до 17 января срок предварительного расследования по делу "пленок ОАСК"

Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение расходов развития на 12,4 млрд грн

Верховный суд направляет в КС представление о конституционности отмены закона по объектам госсобственности, не подлежащим приватизации

В Киеве за сутки 57 заболевших Covid-19 госпитализированы, выздоровел 141 человек

В Украине за сутки 3 228 заболевших COVID-19, 1 573 выздоровели, 68 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС продлил до 17 января срок предварительного расследования по делу "пленок ОАСК"

Около 700 паломников-хасидов остаются напротив ПП "Новые Ярыловичи" на границе с Беларусью – Госпогранслужба Украины

Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение расходов развития на 12,4 млрд грн

Иностранцев-хасидов, пытавшихся незаконно попасть в Украину, задержали на Закарпатье и Львовщине – Госпогранслужба

В ВСУ зафиксирован девятый летальный случай от COVID-19, всего болеет 694 человека

Верховный суд направляет в КС представление о конституционности отмены закона по объектам госсобственности, не подлежащим приватизации

В ряде стран Европы введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Киеве за сутки 57 заболевших Covid-19 госпитализированы, выздоровел 141 человек

Безопасная реинтеграция оккупированных территорий Донбасса будет длиться 25 лет - Резников

Почти 6,5 тыс. школ имеют инклюзивные классы – Минобразования Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА