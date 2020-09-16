Полиция Киева усилила меры безопасности в центре города из-за массовых акций

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сообщает в среду утром Отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с призывом соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Как сообщалось, на 11.00 среды возле Офиса президента запланирован Всеукраинский протест предпринимателей. Требование акции: принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.