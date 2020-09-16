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07:56 16.09.2020

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных и один погиб

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Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных и один погиб

Российские наемники за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих, также погиб один боец, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 15 сентября, зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих– говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в среду.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Он получил ранения средней степени тяжести.

Отмечается, что всех раненых доставили в военные госпитали, их состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Причепиловка. В сторону украинских позиций враг совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

В то же время в районе временно оккупированного населенного пункта Калинове враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений у Попасной. А недалеко от населенного пункта Водяное обнаружено пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

"С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня", - добавили в штабе.

Так, вблизи населенного пункта Екатериновка наемники осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрела нет.

Вместе с тем, подчеркивают в штабе, вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковское погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются.

Теги: #оос #сводка #украина
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