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02:30 16.09.2020

Суд арестовал майора СБУ на 3 года за совершение смертельной ДТП

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Военная прокуратура Киевского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона в Верховном Суде отстояла приговор Оболонского райсуда о наказании в виде трех лет заключения офицеру Службы безопасности Украины за совершение смертельного ДТП, сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"На судебном заседании военной прокуратурой Киевского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона доказано необоснованность кассационных жалоб стороны защиты, которые считали, что военный невиновен и ему назначено слишком суровое наказание. Приняв во внимание неопровержимые доказательства стороны обвинения, Верховный Суд Украины оставил жалобы без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции - без изменений", - говорится в сообщении.

Установлено, что 09 октября 2015 года майор СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял технически исправным автомобилем марки BMW X5. Двигаясь за пределами безопасной скорости движения в левой крайней полосе проезжей части проспекта Оболонский в направлении проспекта Степана Бандеры, он не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку в темное время суток и превысил максимально допустимую скорость, на данном участке дороги составляет 60 км/ч. Результатом этого стал выезд на клумбу и столкновения левой частью автомобиля с электроопорой, в результате чего пассажир указанного транспортного средства получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

 

Теги: #сбу #офицер #украина #арест #суд
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