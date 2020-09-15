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21:39 15.09.2020

Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о зеленом коридоре для паломников

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Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о зеленом коридоре для паломников

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в пункт назначения - к святым местам в Украине.

"Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов", - сообщила журналистам пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт во вторник. Её цитирует госагентство БелТА.

При этом, по её словам, "Беларусь готова организовать транспорт, к примеру автобусы, для доставки этих паломников к пункту назначения - украинским святыням - и обратно, а затем и в аэропорт для отправления на родину".

"Все эти функции наша страна готова взять на себя", - заявила Эйсмонт.

По ее словам, белорусская сторона гарантирует, что "процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло".

Как сообщалось, рядом с пунктом пропуска "Новые Яриловичи" - "Новая Гута" ранее собрались сотни паломников-хасидов, желающих попасть в г.Умань на празднование Рош ха-Шана, иудейского Нового года.

Белорусские пограничники пропустили паломников, но на территорию Украины их не впустили в связи с ограничениями на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, введенных этой страной в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В Госпогранкомитете Беларуси во вторник сообщили, что на границе находится свыше 700 человек, среди которых более 100 детей, в ожидании пропуска украинской стороной.

"В настоящий момент количество людей, оформленных на выезд из Республики Беларусь в Украину, составляет 734 человека, из них детей до 12 лет - 40 человек, в возрасте с 12 до 18 лет -98 человек. Все они в настоящий момент находятся на территории между указанными пунктами пропуска в ожидании решения о пропуске украинской стороной", - говорилось в сообщении пресс-службы ГПК в его телеграм-канале.

Белорусское общество Красного креста (БОКК) в свою очередь проинформировало, что развернуло на месте событий силы отрядов быстрого реагирования.

Волонтеры "предложили людям, оказавшимся в уязвимой ситуации, одеяла, а также разместили отапливаемую палатку. "В первую очередь помощь оказывалась детям, пожилым людям и людям с инвалидностью. Был организован пункт обеспечения водой и тёплым питьем (чай)", - отметили в организации.

"При необходимости, волонтёры также предлагали желающим продукты питания быстрого приготовления. В нескольких случаях оказывалась и первая помощь", - рассказали в БОКК.

Теги: #лукашенко #украина #хасиды #беларусь
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