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21:21 15.09.2020

Разумков: ТКГ не должна менять минскую площадку переговоров

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Разумков: ТКГ не должна менять минскую площадку переговоров

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что ТКГ не должна менять минскую площадку переговоров.

"Нет. Поясню почему. И раньше когда ещё не было Covina, были разговоры - Астана, ещё какие то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", сказал Разумков в эфире телеканала "Наш" во вторник вечером.

Он также напомнил, что в настоящее время все переговоры ТКГ проходят в режиме он-лайн.

"И алогично сегодня менять место, потому что фактически место встречи и так не является белорусским, или украинским, или какого-то другого европейского государства", - отметил спикер.

Теги: #ткг #разумков #парламент
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