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20:26 15.09.2020

Аваков: Мы призываем паломников уважать закон и не провоцировать ситуацию на границе Украины

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Аваков: Мы призываем паломников уважать закон и не провоцировать ситуацию на границе Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с представителями хасидской общины относительно ситуации с паломничеством в Умань (Черкасская обл.).

"Во время встречи министр внутренних дел подчеркнул, что Украина с уважением относится ко всем религиозным конфессиям и всегда обеспечивает безопасность и порядок во время проведения обрядов и массовых акций. Однако в связи с мировой пандемией COVID-19, правительство вынуждено ограничивать в соответствии с карантинными условиями все массовые акции, в том числе религиозные. Ограничительные меры были введены во время празднования православной Пасхи, Крестного хода и других религиозных мероприятий", - сообщает во вторник вечером пресс-служба МВД Украины.

Именно поэтому, добавляют в министерстве, в этом году в связи с распространением коронавирусной болезни Кабинетом министров Украины принято решение о запрете въезда паломников в город Умань для празднования Рош ха-Шана.

"Ежегодно город принимал от 20 до 50 тыс. паломников-хасидов со всего мира. Мы с глубоким уважением относимся к национальным и религиозным традициям. Однако мировая пандемия COVID-19 диктует нам другие правила, где безопасность и здоровье граждан - превыше всего. Мы призываем паломников уважать Украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе нашего государства", - отметил Аваков.

Во время встречи представители хасидской общины обратились к министру внутренних дел касательно решения некоторых организационных вопросов, в том числе медицинского обслуживания. "Все вопросы были согласованы", - добавили в МВД.

Теги: #хасиды #аваков #умань
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