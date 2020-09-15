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18:50 15.09.2020

Израильтянин пытался болотами проникнуть из Беларуси в Украину, ему запретили въезд на 5 лет

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Израильтянин пытался болотами проникнуть из Беларуси в Украину, ему запретили въезд на 5 лет

Гражданина Израиля, который попытался незаконно перейти границу Украины и Беларуси в обход пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, принудительно возвратили на смежную сторону и запретили въезд в Украину на 5 лет, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Государственная пограничная служба отмечала и обращалась к иностранным гражданам, которые планируют попасть в Украину, не пытаться нарушать законодательство Украины. Но один из иностранцев, несмотря на ограничения въезда, не прислушался к этому. Он попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска "Новые Яриловичи", что в Черниговской области. Однако сразу был задержан пограничным нарядом. Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины во вторник.

В ведомстве отметили, что для нарушения границы гражданин выбрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся.

"На иностранца составлены админматериалы по ч.1 ст. 204 КУоАП, а также проставлен запрет въезда в Украину сроком на 5 лет. Он уже принудительно возвращен на смежную сторону", - указывается в сообщении.

Также в Госпогранслужбе подчеркнули, что пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства и норм, регламентирующих порядок пересечения границы и привлечения нарушителей к ответственности.

"Еще раз подчеркнем, каждое государство утверждается нерушимостью своих границ, и Государственная пограничная служба стоит на защите границы Украины. При этом пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства и норм, регламентирующих порядок пересечения границы и привлечения нарушителей к ответственности", - говорится в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #израилитянин #граница
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