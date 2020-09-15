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11:18 15.09.2020

В Киеве за сутки выявлены 285 новых случаев COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

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В Киеве за сутки выявлены 285 новых случаев COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 285 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 17 медиков. Также был установлен антирекорд по количеству скончавшихся от коронавируса, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян", - написал Кличко на своем телеграмм-канале во вторник.

По состоянию на утро 15 сентября в столице 17 714 подтвержденных случаев COVID-19.

Среди заболевших 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, 106 мужчин от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от одного до 15 лет.

В больницы за сутки госпитализированы 56 пациентов. Остальные на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 5385 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 70, в Деснянском – 39, в Оболонском районе – 37 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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