Около сотни украинцев 3 месяца не могут выехать из Китая, МАУ отменила запланированный рейс

Около сотни украинцев три месяца не могут вернуться из Китая на родину, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила запланированный на 17 сентября рейс Тяньцзинь - Киев из-за недостаточного количества пассажиров.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили две украинки, которые приобрели билеты на указанный спецрейс.

По их словам, 2 сентября к украинцам, которые в настоящее время находятся в Китае, обратился посол Украины в КНР и сообщил о готовности украинских авиакомпаний рассмотреть вопрос формирования вывозного рейса для возвращения граждан домой. Был составлен список лиц, желающих вернуться в Украину. В результате МАУ организовала рейс Тяньцзинь - Киев (PS1290) на 9:25 17 сентября, билет на который, как отметили собеседники агентства, стоит $1,3 тыс.

"Нас не предупредили, что рейс может не состояться, если не наберется нужное для этого количество людей. При этом даже не сказали, какое именно минимальное количество людей им нужно для совершения этого рейса. Люди занимали деньги, брали кредиты, отдавали последние деньги, чтобы купить билет. Мы все рассчитывали на этот рейс, ведь для многих он был единственным шансом в сложившейся ситуации вернуться домой. 14 сентября в 23:00 по местному времени нас уведомили, что рейс отменяется, так как мало людей купило билеты", - рассказала одна из них.

Собеседница агентства также сообщила, что рейс был перенесен на 15 октября, а деньги будут возвращены в течение трех месяцев.

"Многие еще купили билет из своего города в г.Тяньцзинь за $100-200. И МАУ сообщила, что рейс отменяется, и винит нас, что не все приобрели билеты", - добавила вторая пассажирка.

В свою очередь в МАУ, комментируя данную ситуацию агентству "Интерфакс-Украина", сказали, что при организации специальных вывозных рейсов, которые не входят в регулярную программу, авиакомпания всегда взаимодействует с посольством, планируя рейс исходя из списка пассажиров, составленного посольством.

"К сожалению, человеческий фактор и решение ряда пассажиров не платить в последний момент и предопределяют возможность выполнения такого рейса – из списка людей, ожидающих перелета, предоставленных посольством, билеты приобрели только порядка 60% заявленных", - заявили в компании.

Говоря о причинах стоимости билета из Китая в Киев, МАУ отмечает, что она формируется исходя из обязательных затрат на перелет и обслуживание в аэропортах, и "если самолет летит в одну сторону порожним, цена для пассажиров формируется с учетом затрат на два плеча перелета".

"Авиакомпания не может выполнять рейс, если не достигается оптимальный уровень загрузки, покрывающий затраты на выполнение рейсов туда и обратно. С учетом того, что МАУ не дотируется государством для выполнения подобных рейсов, авиакомпании приходится исходить исключительно из рыночных инструментов для организации данных рейсов. При этом пассажиры, которые приобрели билеты на рейс 17 сентября, смогут улететь перенесенным рейсом, просто поменяв дату полета, согласно нынешним условиям авиакомпании", - добавили в компании.