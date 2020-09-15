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11:02 15.09.2020

В Украине запустили телефонные консультации по вопросам безопасности детей в интернет

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В Украине запустили телефонные консультации по вопросам безопасности детей в интернет

Со вторника в Украине начала работать правительственная консультационная линия по вопросам безопасности детей в интернете - 1545*3.

Согласно сообщению правительственного контактного центра, линия создана с целью повышения уровня осведомленности, а также с целью предотвращения и обучения реагированию на риски, с которыми дети могут столкнуться в интернете - как непосредственно детей и их родителей (заменяющих их лиц), так и специалистов, работающих в контакте с детьми.

Взрослые также могут получить квалифицированные консультации по особенностям технических настроек приложений, которыми дети пользуются в цифровой среде.

"Согласно данным исследования SWGfL, в период карантина подростки начали проводить на 80% больше времени онлайн, а сексуальная эксплуатация детей в интернете возросла вдвое. Вместе с тем в исследовании ITU отмечается, что более 85% взрослых украинцев не знают, куда обращаться в случае возникновения проблем в цифровой среде", - отмечается в сообщении.

Консультационная линия ориентирована, в первую очередь, на детей, столкнувшихся с проблемами онлайн, а также на их родителей и опекунов. Однако позвонить и получить консультацию может каждый, кто интересуется вопросами защищенности ребенка в интернете.

Специалисты линии работают круглосуточно. Они предоставляют информацию по безопасному поведению в цифровой среде для предотвращения насилия, нарушения прав и других злоупотреблений в интернете, а также о путях реагирования на негативный онлайн-опыт.

Линия создана в партнерстве с образовательным проектом #stop_sexтинг и при поддержке телеком-оператора "Датагруп" совместно с патронатной службой вице-премьер-министра-министра цифровой трансформации, Министерством социальной политики, Министерством внутренних дел и Уполномоченным президента Украины по правам ребенка.

Теги: #дети #консультации #украина #интернет
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