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07:21 15.09.2020

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 14 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке во вторник.

В частности, нарушения режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки. На этих участках задокументирован неприцельный огонь в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши военные огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – подчеркнули в штабе.

Кроме того, в районе Пищевика был обнаружен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен.

Также отмечается, что в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Военнослужащие ВСУ вместе со спасателями ГСЧС ликвидировали пожар вблизи населенного пункта Николаевка, что в Донецкой области.

"С начала текущих суток, 15 сентября, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, не зафиксировано", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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