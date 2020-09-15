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06:35 15.09.2020

Трамп не видит угрозы климатических изменений, второй срок его президентства будет угрожать США новыми стихийными бедствиями – Байден

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Трамп не видит угрозы климатических изменений, второй срок его президентства будет угрожать США новыми стихийными бедствиями – Байден

США в случае переизбрания президента продолжат страдать от стихийных бедствий из-за неспособности Дональда Трампа признать проблему климатических изменений, заявил в понедельник кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

"Дональд Трамп с его отрицанием климатических изменений мог и не быть причиной этих лесных пожаров, и рекордных наводнений, и рекордных ураганов, но если он изберется на второй срок, то такие события продолжат становиться все более привычными, более разрушительными и более смертоносными", - сказал Байден.

Он назвал Трампа "поджигателем климата" и обвинил его в неспособности взять ответственность за нынешний кризис с пожарами на западе страны.

"Нам нужен президент, кто уважает науку, кто понимает, что разрушения от изменений климата уже есть", - сказал Байден.

Между тем, ранее в понедельник Трамп прибыл в штат Калифорния, чтобы на месте оценить ущерб от лесных пожаров и встретиться с местными и федеральными чиновниками.

На западе Соединенных Штатов этим летом пожары уничтожили тысячи домов и несколько небольших городков. Жертвами пожаров стали, по данным телеканала CNN, не менее 29 человек.

Теги: #климат #сша #трамп #байден
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