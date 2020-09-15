Сообщено о подозрении участнику НВФ "Самооборона Крыма"

Прокуратура и полиция Крыма сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г.Севастополя, ГУНП в АР Крым и г.Севастополя сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" по ч.2 ст.260 УК Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником НВФ "Самооборона Крыма", в течение февраля-марта 2014 года, вооруженный, проходил "службу" при въезде в г.Судак АР Крым. Подозреваемый осуществлял незаконные проверки документов граждан, обыск их транспортных средств, а также принимал участие в задержании украинских граждан на территории полуострова", – уточнили в прокуратуре.

В настоящее время, "самообороновец" объявлен в розыск.