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03:33 15.09.2020

Во Франции существенно снизился суточный показатель случаев коронавируса

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Во Франции существенно снизился суточный показатель случаев коронавируса

Во Франции за понедельник выявили 6 тыс. 158 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, по сравнению с субботой этот показатель сократился почти в два раза, сообщило в понедельник британское издание The Guardian со ссылкой на власти Франции.

Издание напоминает, что в субботу в стране зафиксировали рекордный прирост заражений - 10 тыс. 561, а в воскресенье - 7 тыс. 183.

При этом издание отмечает, что уменьшение числа заражений может быть следствием проведения меньшего количества тестов на коронавирус в воскресенье.

За последнюю неделю среднесуточный показатель случаев заражений коронавирусом во Франции составлял 8 тыс. 324 в то время, как в мае в среднем каждый день выявляли около 272 случаев.

Всего в стране с начала пандемии диагностировали свыше 387 тыс. случаев COVID-19, более 30,9 тыс. инфицированных скончались.

На фоне ускорения темпов распространения коронавируса власти Бордо и Марселя в понедельник объявили об усилении мер по борьбе с инфекцией. Власти городов призвали сократить общественные и семейные собрания до 10 человек и отменить студенческие вечеринки. Допустимое количество людей на спортивных мероприятиях сократили с 5 тыс. до тысячи.

Отменяются и масштабные мероприятия, в том числе ярмарки, а также вводится запрет на танцы в барах и на свадьбах.

В Марселе ввели запрет на продажу и потребление алкоголя на улицах после 20:00 (22:00 по Киеву), а также распространили распоряжение, согласно которому бары и рестораны должны закрываться в 00:30 (2:30 по Киеву).

Теги: #коронавирус #франция #ситуация
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