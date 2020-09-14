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20:53 14.09.2020

Международное сообщество не готово к следующим пандемиям - эксперты

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Международное сообщество не готово к следующим пандемиям - эксперты

Мир не смог сделать выводы из пандемии коронавируса COVID-19 и подготовиться к неизбежным последующим эпидемиям, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на доклад Совета по мониторингу уровня готовности мировых систем здравоохранения (GPMB).

"Неспособность выучить уроки COVID-19 и действовать в соответствии, с необходимыми ресурсами и решительностью, означает, что следующая пандемия, которая несомненно придет, будет даже еще более разрушительной", - говорится в докладе структуры, созданной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком.

При этом сопредседатель GPMB и экс-глава ВОЗ Гру Харлем Брунтланн во время онлайн-презентации доклада заявила, что ее организация еще год назад предупреждала, насколько мир не готов к пандемии.

"Мы стали свидетелями того, как трагично и катастрофично воплотились в жизнь наши самые большие страхи", - сказала она.

GPMB в свою очередь призвал ООН, ВОЗ и такие международные финансовые институты как Всемирный банк организовать глобальный саммит по вопросам здравоохранения и выработать основу для международных действий при чрезвычайной ситуации. В частности, речь должна идти о "устойчивом, предсказуемом финансировании (мероприятий - ИФ) в требуемых масштабах", отметила Брунтланн.

По ее словам, "хотя предотвращение (эпидемий - ИФ) и подготовительные меры против них измеряются миллиардами долларов, но цена пандемии выражается в триллионах".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в мире за время пандемии выявили более 29 млн случаев коронавируса, более 929 тыс. человек скончались.

Теги: #неготовность #мир #пандемии
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