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20:32 14.09.2020

Нардеп Качура считает возможным исключение нескольких депутатов из фракции "Слуга народа"

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Нардеп Качура считает возможным исключение нескольких депутатов из фракции "Слуга народа"

По итогам заседания фракции "Слуга народа" может быть принято решение об исключении из фракции ряда депутатов, заявил нардеп Александр Качура.

"Я, например, выступал только что по вопросам народного депутата Рублева, который, как вы знаете, также присутствовал на съезде партии "За будущее", он является членом фракции "Слуга народа" и сейчас является членом команды партии "За будущее в своём регионе. Мы разбирали всю эту ситуацию. Фракция пока ещё не дала оценку, я высказал свою позицию по этому поводу, и фракция будет определяться. Я не исключаю, что, простите за тавтологию, будет исключение нескольких депутатов сегодня из фракции", - сказал Качура журналистам в понедельник.

Первым случаем исключения из фракции нардеп назвал своего коллегу Александра Юрченко, который подал соответствующее заявление руководству политсилы на заседании фракции в понедельник вечером.

Теги: #фракция #исключение #слуга_народа
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