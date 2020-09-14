Донецкие оккупационные власти выдвинули Киеву условия для обмена пленными

"ДНР" выдвигают властям Украины новые условия для нового обмена пленными

В заявлении, распространенном в понедельник так называемым донецкими оккупационными властями, говорится, что власти Украины должны внести изменения в постановление Верховной Рады о проведении местных выборов и снять преследование с лиц, освобождённых ранее.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает уже на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу согласования конкретной даты обмена.

Очередное заседание ТКГ запланировано в режиме видеоконференции на 16 сентября.