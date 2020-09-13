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22:25 13.09.2020

Сотрудник минской милиции выстрелил в воздух в ходе задержаний участников акции протеста в Минске, подтвердили в МВД

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Сотрудник минской милиции выстрелил в воздух в ходе задержаний участников акции протеста в Минске, подтвердили в МВД

Милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья, сообщает МВД Беларуси.

"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди на протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - заявили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве заявили, что светошумовые гранаты, о которых сообщали СМИ, в Минске не применялись.

Ранее корреспондент "Интерфакса" передал, что неизвестный мужчина в черном камуфляже и маске-балаклаве открыл огонь в воздух из ружья неподалеку от Минск-арены.

После выстрела участники акции разбежались.

Теги: #минск #выстрел #милиция #беларусь
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