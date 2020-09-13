Баррикады начали строить протестующие в Минске
В центре Минска участники несанкционированной акции протеста начали возводить баррикады, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.
Участники оппозиционного марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части.
В то же время движения транспорта по улице нет. Проезжая часть заполнена протестующими.
Кроме того, по данным СМИ, в Бресте, где, как и в некоторых других городах Беларуси, также проходят несанкционированные акции протеста, сотрудники правоохранительных органов применили водометы.
Ранее в СК Беларуси предупреждали, что "создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста".