События

18:01 13.09.2020

Баррикады начали строить протестующие в Минске

1 мин читать
Баррикады начали строить протестующие в Минске

В центре Минска участники несанкционированной акции протеста начали возводить баррикады, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.

Участники оппозиционного марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части.

В то же время движения транспорта по улице нет. Проезжая часть заполнена протестующими.

Кроме того, по данным СМИ, в Бресте, где, как и в некоторых других городах Беларуси, также проходят несанкционированные акции протеста, сотрудники правоохранительных органов применили водометы.

Ранее в СК Беларуси предупреждали, что "создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста".

Теги: #протест #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:55 13.09.2020
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко – очевидцы

Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко – очевидцы

16:54 13.09.2020
Семь станций метро закрыли в Минске во время акции протеста

Семь станций метро закрыли в Минске во время акции протеста

16:53 13.09.2020
Около 250 человек задержаны на воскресной акции оппозиции в Минске - МВД Беларуси

Около 250 человек задержаны на воскресной акции оппозиции в Минске - МВД Беларуси

16:52 13.09.2020
Критически высокая температура и сломан палец: адвокат белорусского политзаключенного Шклярова рассказал о его состоянии

Критически высокая температура и сломан палец: адвокат белорусского политзаключенного Шклярова рассказал о его состоянии

16:27 13.09.2020
Около 100 тыс. участников несанкционированного марша оппозиции в Минске направляются по проспекту Независимости в сторону резиденции Лукашенко – очевидцы

Около 100 тыс. участников несанкционированного марша оппозиции в Минске направляются по проспекту Независимости в сторону резиденции Лукашенко – очевидцы

15:22 13.09.2020
Мобильный интернет ограничивают в Минске на фоне акции протеста

Мобильный интернет ограничивают в Минске на фоне акции протеста

15:22 13.09.2020
Правозащитники располагают данными о 18 задержанных на несанкционированной акции в Минске, число протестующих растет

Правозащитники располагают данными о 18 задержанных на несанкционированной акции в Минске, число протестующих растет

14:57 13.09.2020
Милиция Минска подтверждает задержание нескольких человек перед несанкционированной акцией оппозиции

Милиция Минска подтверждает задержание нескольких человек перед несанкционированной акцией оппозиции

12:29 13.09.2020
В Минске МВД усиливает наряды в связи с протестами

В Минске МВД усиливает наряды в связи с протестами

12:29 13.09.2020
В Минобороны РФ заявляют, что белорусско-российские учения "Славянское братство" являются контртеррористическими и не направлены против других стран

В Минобороны РФ заявляют, что белорусско-российские учения "Славянское братство" являются контртеррористическими и не направлены против других стран

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еще у 310 киевлян выявили коронавирус за сутки, более полусотни госпитализировали – Кличко

В Украине за сутки 2 476 заболевших Covid-19, 547 выздоровели, 30 умерли

В Ровно задержан мужчина, пытавшийся по заданию представителей ФСБ РФ подорвать объект критической инфраструктуры

Украина проводит следствие по записям, обнародованным Деркачем, проводится экспертиза пленок – генпрокурор

В Киеве за сутки выявили коронавирус у 428 человек, всего в столице почти 17 тыс инфицированных

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе с полуночи был один обстрел со стороны российских наемников

Автопробег в рамках ХарьковПрайда закончился без инцидентов – полиция

В ВСУ за сутки на COVID-19 заболел 31 человек, 17 выздоровели

Количество больных Covid-19 за сутки увеличилось по всей Украине

В Черкасской области у пилота-контрабандиста изъят самолет

Более ста человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в субботу

Тепло и сухо будет в Украине в начале недели

Еще у 310 киевлян выявили коронавирус за сутки, более полусотни госпитализировали – Кличко

Белорусско-украинско граница находится под усиленной охраной

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,7 млн, число жертв - 920 тыс. - университет Хопкинса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА