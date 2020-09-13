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11:58 13.09.2020

Более ста человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в субботу

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Более ста человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в субботу

На акциях протеста в Беларуси в минувшую субботу, задержаны 114 человек, сообщает МВД республики в воскресенье.

"Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан (из них в г.Минске - 99). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек", - говорится в сообщении.

В МВД заявили, что общее число участников акций не превысило 1700 человек.

В Минске, отмечают в министерстве, протестную акцию в районе пл.Свободы посетило около 100 человек. "Некоторые участники активно оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников милиции о прекращении противоправных действий: хватали за форму, срывали медицинские маски, препятствовали движению служебного транспорта", - заявили в ведомстве.

Между тем, в проправительственных акциях, по заявлению МВД, приняли более 50 тыс. человек.

Теги: #протест #беларусь
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