События

10:26 13.09.2020

Белорусско-украинско граница находится под усиленной охраной

1 мин читать
Белорусско-украинско граница находится под усиленной охраной

Государственная пограничная служба Украины продолжает проводить усиленные меры безопасности на границе с Беларусью и по состоянию на воскресенье, 13 сентября, ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной.

"Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную ее охрану. В частности, усиление охраны данного направления государственной границы проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений "Дозор" и Кинологического учебного центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера "Safe Boat 27", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, обнародованном в воскресенье.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия продолжаются, прежде всего, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.

Сейчас собирается и учитывается вся имеющаяся информация, которая может влиять на состояние охраны государственной границы. В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.

Кроме того, проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт.

"Напомним, что протяженность участка украинско-белорусской границы составляет более 1 тыс. км, он проходит в пределах 5 областей", - отметили в Госпогранслужбе.

Теги: #украина #граница #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:46 13.09.2020
В Украине за сутки 2 476 заболевших Covid-19, 547 выздоровели, 30 умерли

В Украине за сутки 2 476 заболевших Covid-19, 547 выздоровели, 30 умерли

16:37 12.09.2020
Сотни женщин вышли на очередной марш протеста в Минске

Сотни женщин вышли на очередной марш протеста в Минске

14:00 12.09.2020
Оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

13:07 12.09.2020
История с "вагнеровцами" - случай, когда Украину пытались втянуть в международную политику, офис генпрокурора юридически был обязан направить запрос о выдаче - Венедиктова

История с "вагнеровцами" - случай, когда Украину пытались втянуть в международную политику, офис генпрокурора юридически был обязан направить запрос о выдаче - Венедиктова

11:21 12.09.2020
Украина стала полноправной участницей "Партнерства Биарриц"

Украина стала полноправной участницей "Партнерства Биарриц"

10:25 12.09.2020
Белорусская милиция сообщила о задержании накануне более 30 участников протестных акций

Белорусская милиция сообщила о задержании накануне более 30 участников протестных акций

09:07 12.09.2020
В Украине за сутки 3103 заболевших Covid-19, 1341 выздоровели, 72 умерли

В Украине за сутки 3103 заболевших Covid-19, 1341 выздоровели, 72 умерли

08:12 12.09.2020
ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

07:35 12.09.2020
Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушали – штаб ООС

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушали – штаб ООС

05:22 12.09.2020
Досудебное расследование по делу о поставках по заниженной стоимости продукции "Электротяжмаша" Брянскому машзаводу закончено – прокуратура

Досудебное расследование по делу о поставках по заниженной стоимости продукции "Электротяжмаша" Брянскому машзаводу закончено – прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 2 476 заболевших Covid-19, 547 выздоровели, 30 умерли

В Ровно задержан мужчина, пытавшийся по заданию представителей ФСБ РФ подорвать объект критической инфраструктуры

Украина проводит следствие по записям, обнародованным Деркачем, проводится экспертиза пленок – генпрокурор

В Киеве за сутки выявили коронавирус у 428 человек, всего в столице почти 17 тыс инфицированных

В Украине за сутки 3103 заболевших Covid-19, 1341 выздоровели, 72 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,7 млн, число жертв - 920 тыс. - университет Хопкинса

На Донбассе сохраняется режим тишины – утренняя сводка ООС

В Китае за сутки выявлены 80 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"

В Южноукраинске тушат пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов

Фильм "Земля кочевников" стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

В Молдове 531 новый случай коронавируса за сутки, три пациента скончались

С начала суток по всей линии фронта на Донбассе тишина – штаб ООС

Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020" – Зеленский

Полицейские открыли два уголовных производства о нарушениях избирательного процесса на Киевщине и Винниччине

СБУ начала расследование разглашения данных об операции с "вагнеровцами" - Гончаренко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА