Белорусско-украинско граница находится под усиленной охраной

Государственная пограничная служба Украины продолжает проводить усиленные меры безопасности на границе с Беларусью и по состоянию на воскресенье, 13 сентября, ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной.

"Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную ее охрану. В частности, усиление охраны данного направления государственной границы проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений "Дозор" и Кинологического учебного центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера "Safe Boat 27", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, обнародованном в воскресенье.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия продолжаются, прежде всего, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.

Сейчас собирается и учитывается вся имеющаяся информация, которая может влиять на состояние охраны государственной границы. В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.

Кроме того, проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт.

"Напомним, что протяженность участка украинско-белорусской границы составляет более 1 тыс. км, он проходит в пределах 5 областей", - отметили в Госпогранслужбе.