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17:47 12.09.2020

Полицейские открыли два уголовных производства о нарушениях избирательного процесса на Киевщине и Винниччине

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Полицейские открыли два уголовных производства о нарушениях избирательного процесса на Киевщине и Винниччине

Правоохранители за минувшие сутки зарегистрировали два уголовных производства по факту нарушений избирательного процесса местных выборов. Всего с 5 сентября открыто 17 таких дел.

Как сообщает в субботу управление коммуникации Национальной полиции Украины, за минувшие сутки поступили 35 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 12, по 4 – в Луганской и Днепропетровской, по 3 - в Волынской и Кировоградской, по 2- в Житомирской и Киевской и по одному - в Донецкой, Львовской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения относительно двух уголовных правонарушений – в Винницкой и Киевской областях", - отмечается в сообщении Нацполиции.

Всего с начала избирательного процесса полицейские начали 17 уголовных производств, 13 из них связаны с нарушением избирательного законодательства.

Кроме того, полиция составила три протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Как сообщалось, в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Теги: #выборы #киевская_область #винницкая_область #полиция
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