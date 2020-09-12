События

07:35 12.09.2020

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушали – штаб ООС

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Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушали – штаб ООС

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 11 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В штабе ООС отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским защитниками. В полосах ответственности украинских бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

"С начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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