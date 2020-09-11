Минфин Украины в ближайшее время ожидает от МВФ определенности о дате миссии

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявляет о "нормальном процессе диалога" с Международным валютным фондом (МВФ) и ожидает в ближайшее время определенности со стороны фонда о дате визита миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша.

"Ожидался приезд миссии в конце июля, потом они попросили времени немного. Август был отпускной период. Мы ожидаем, что в ближайшее время МВФ примет решение, когда все-таки будет миссия", – сказал Марченко в программе "Подробности" телеканала "Интер" в пятницу.

Он подтвердил, что со стороны МВФ есть вопросы и политического характера.

"Например, их беспокоит ситуация с ПриватБанком, с антикоррупционными органами, каким образом используются средства COVID-фонда", – уточнил глава Минфина.

По его словам, украинская сторона всю эту информацию предоставляет.

"Я не вижу сейчас никаких оснований для паники. Все нормально – нормальный процесс диалога", – подчеркнул Марченко.

Как сообщалось, накануне представитель МВФ затруднился назвать возможную дату миссии и напомнил, что поддержание независимости, целостности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) - предварительное условие текущей программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.