События

19:27 11.09.2020

Минфин Украины в ближайшее время ожидает от МВФ определенности о дате миссии

2 мин читать
Минфин Украины в ближайшее время ожидает от МВФ определенности о дате миссии

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявляет о "нормальном процессе диалога" с Международным валютным фондом (МВФ) и ожидает в ближайшее время определенности со стороны фонда о дате визита миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша.

"Ожидался приезд миссии в конце июля, потом они попросили времени немного. Август был отпускной период. Мы ожидаем, что в ближайшее время МВФ примет решение, когда все-таки будет миссия", – сказал Марченко в программе "Подробности" телеканала "Интер" в пятницу.

Он подтвердил, что со стороны МВФ есть вопросы и политического характера.

"Например, их беспокоит ситуация с ПриватБанком, с антикоррупционными органами, каким образом используются средства COVID-фонда", – уточнил глава Минфина.

По его словам, украинская сторона всю эту информацию предоставляет.

"Я не вижу сейчас никаких оснований для паники. Все нормально – нормальный процесс диалога", – подчеркнул Марченко.

Как сообщалось, накануне представитель МВФ затруднился назвать возможную дату миссии и напомнил, что поддержание независимости, целостности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) - предварительное условие текущей программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.

Теги: #миссия #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:08 10.09.2020
МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by

МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by

16:03 09.09.2020
Глава Минфина Украины ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время и "транши" до конца года

Глава Минфина Украины ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время и "транши" до конца года

19:01 08.09.2020
Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA

Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA

21:17 04.09.2020
Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей МВФ и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время - Марченко

Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей МВФ и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время - Марченко

14:45 03.09.2020
Нацбанк ожидает в ближайшее время миссию МВФ и деньги до конца года – глава НБУ

Нацбанк ожидает в ближайшее время миссию МВФ и деньги до конца года – глава НБУ

15:25 02.09.2020
Украина в рамках программы с МВФ обновила принципы стратегического реформирования госбанков

Украина в рамках программы с МВФ обновила принципы стратегического реформирования госбанков

18:22 21.08.2020
В Мариуполе пограничники задержали местного жителя, который в 2014 году активно участвовал в НВФ

В Мариуполе пограничники задержали местного жителя, который в 2014 году активно участвовал в НВФ

20:24 29.07.2020
МВФ мониторит улучшение в Украине корпоративного управления в рамках программы stand by

МВФ мониторит улучшение в Украине корпоративного управления в рамках программы stand by

15:31 24.07.2020
Зеленский в разговоре с президентом ЕБРР подтвердил готовность Украины выполнять условия для получения 2-го транша кредита МВФ и ЕС и обеспечение независимости НБУ

Зеленский в разговоре с президентом ЕБРР подтвердил готовность Украины выполнять условия для получения 2-го транша кредита МВФ и ЕС и обеспечение независимости НБУ

11:14 22.07.2020
Миссия техподдержки МВФ по вопросам налогов предоставила комментарии по налоговому закону №466 – Минфин Украины

Миссия техподдержки МВФ по вопросам налогов предоставила комментарии по налоговому закону №466 – Минфин Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" вновь открыты для пассажиров

Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за сообщения о минировании

В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с понедельника запретят плановые госпитализации

Экспертизы по делу полицейских Кагарлыка практически завершены, в ближайшее время дело будет передано в суд – и.о. директора ГБР

И.о. директора ГБР Соколов: я позитивно настроен участвовать в конкурсе на должность директора Бюро

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский посол направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции - СМИ

В Запорожье начаты два уголовных производства по фактам подкупа избирателей и внесения недостоверных данных в реестр избирателей

Глава разведки ФРГ согласен, что Навального отравили "более сильной" версией "Новичка"

Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" вновь открыты для пассажиров

Зеленский наградил Беланова орденом Ярослава Мудрого V степени и Зозулю – орденом "За заслуги" III степени

Peloton получил первую квартальную прибыль на фоне возросшего спроса на домашний фитнес

Уголовные дела могут быть открыты в случае роста заболеваемости COVID-19 в Одессе после инкубационного периода после празднования дня города – Ляшко

Американский производитель свинины Smithfield оштрафован из-за вспышки коронавируса на одном из его заводов

Apple удалит приложение НТВ из Appstore на территории Украины по требованию СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА