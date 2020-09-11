Венгрия предоставит Украине дополнительно 900 транзитных разрешений без оплаты транспортного налога на 2020г

Министерство инфраструктуры Украины договорилось с Венгрией о дополнительных 900 транзитных разрешениях без оплаты транзитного налога на 2020 год, которые будут переданы через посольство Украины в Венгрии после печати в начале четвертого квартала текущего года.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в пятницу, договоренности были достигнуты в ходе заседания украинско-венгерской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок в режиме видеоконференции.

Ведомство отмечает, что на 2021 год с Венгрией установлена предварительная квота на уровне 31 750 разрешений для украинских перевозчиков.

Кроме того, министерство сообщило, что также к настоящему времени есть договоренность с Польшей и Турцией о проведении в сентябре 2020 года переговоров касательно увеличения квоты разрешений для украинских перевозчиков.

В сообщении говорится, что помимо этого также продолжается коммуникация с Казахстаном об обеспечении необходимым количеством разрешений, в настоящее время решения принимают компетентные органы стран. Помимо того Мининфраструктцры отмечает положительное рассмотрение его обращения властями Греции.