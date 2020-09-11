События

10:33 11.09.2020

У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

1 мин читать
У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

Лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пятницу получила отрицательный результат теста на COVID-19, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.

"Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала Сорока на странице в "Фейсбук" в четверг.

Как сообщалось, информация о заболевании Тимошенко COVID-19 появилась 25 августа. Пресс-секретарь политика Сорока заявила, что состояние Тимошенко оценивалось как тяжелое.

Теги: #коронавирус #тимошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 11.09.2020
В Киевской области почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

В Киевской области почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

10:29 11.09.2020
В ВСУ за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

09:49 11.09.2020
Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

09:03 11.09.2020
В Украине впервые более 3 тыс новых заболевших COVID-19 за сутки

В Украине впервые более 3 тыс новых заболевших COVID-19 за сутки

01:32 11.09.2020
Во Франции за сутки выявили почти 10 тыс. заразившихся коронавирусом

Во Франции за сутки выявили почти 10 тыс. заразившихся коронавирусом

23:23 10.09.2020
ВОЗ и Еврокомиссия создали Совет по глобальному сотрудничеству в лечении коронавируса

ВОЗ и Еврокомиссия создали Совет по глобальному сотрудничеству в лечении коронавируса

22:23 10.09.2020
На Буковине лабораторно подтвердили 132 новых случая инфицирования коронавирусом

На Буковине лабораторно подтвердили 132 новых случая инфицирования коронавирусом

21:03 10.09.2020
ООН призвала страны выделить $35 млрд для разработки тестов и вакцины от COVID-19

ООН призвала страны выделить $35 млрд для разработки тестов и вакцины от COVID-19

20:41 10.09.2020
В Молдове за сутки выявлено 560 новых случаев COVID-19, скончались 10 пациентов - Минздрав

В Молдове за сутки выявлено 560 новых случаев COVID-19, скончались 10 пациентов - Минздрав

20:27 10.09.2020
Премьер Финляндии вновь отправилась на самоизоляцию из-за риска заражения коронавирусом

Премьер Финляндии вновь отправилась на самоизоляцию из-за риска заражения коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

В Украине впервые более 3 тыс новых заболевших COVID-19 за сутки

В Оболонском районе Киева в ТРЦ произошла стрельба, ранен мужчина - полиция

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 14 сентября -Киев попал в "оранжевую" зону

ПОСЛЕДНЕЕ

Число зафиксированных банками мошеннических операций с карточками в I пол. увеличилось в 1,4 раза

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска

Тихановская: Беларусь может выбрать собственный путь

Борис Ложкин запускает проект украино-еврейских исследований в Тель-Авивском университете

В Житомирской области в результате падения дельтаплана погиб пилот

ВАКС избрал экс-руководителю аэропорта "Борисполь" меру пресечения в виде залога в размере 5,2 млн грн

Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию

В Кривом Роге произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов

В Одесской области экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в завладении бюджетными средствами в сумме 100 тыс. грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА