Деркач пообещал продемонстрировать "шокирующие факты разоблачения" в ответ на американские санкции

Народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, против которого 10 сентября США ввели санкции, назвал это местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.

"Месть представителей демокоррупции в лице Байдена, Кента и Квиена. Месть является неотъемлемой частью их регулярной деятельности против украинских следователей, журналистов и экспертов, которые раскрывают все больше новых международных коррупционных схем. Это месть мне, как представителю команды следователей", - написал Деркач на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что пресс-конференция состоится в начале следующей неделе, где он продемонстрирует "новые шокирующие факты" о разоблачении демокоррупции. По его словами, "цифры, документы и захватывающие записи поддерживают каждое слово, которое я озвучу".

Также он отметил, что вероятно будет судиться с Министерство финансов США.

"Такая информация из Министерства финансов США открывает возможность отстаивать мои интересы в правовом поле - в суде. Считаю, что победа в данном случае станет логичным ответом представителям ′′ДемоКоррупции′′ в моей борьбе за защиту национальных интересов Украины", - подчеркнул Деркач.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США, и ввело в отношении них персональные санкции.