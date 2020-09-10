Компетентные органы должны проверять информацию, которую рассказал Богдан в интервью Гордону

Компетентные органы должны разобраться действительно ли в интервью, которое дал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан журналисту Дмитрию Гордону есть факты, заявил руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире одного из ток-шоу на телеканале Украина 24.

"Там (в интервью - ИФ) многое было, разных фантазий, предположений, допусков. Были ли там факты, надо действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на 6 или 7 году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать достаточно сказать - сотрудничает с Российской Федерацией", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос, действительно ли руководитель Офиса президента Андрей Ермак сотрудничает с РФ или ее спецслужбами, о чем ранее говорил в интервью Андрей Богдан.