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10:14 10.09.2020

Послы стран-G7 напомнили об обязательстве Украины реформировать "Укроборонпром" по принципам ОЭСР

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Послы стран-G7 напомнили об обязательстве Украины реформировать "Укроборонпром" по принципам ОЭСР

 Реформа "Укроборонпрома", которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины, говорится в заявлении послов в Твиттере после появления информации о возможной смене руководителя компании.

"Именно поэтому Украина взяла обязательство реформировать "Укроборонпром" в соответствии с принципами ОЭСР. Только руководство, приверженное прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех "Укроборонпрому", - отмечается в заявлении.

О поддержке реформы госконцерна заявил также посол Франции Этьен де Понсен.

"Франция полностью поддерживает текущие реформы в Укроборонпроме, чтобы приблизить его к международным стандартам ОЭСР", - подчеркнул он в Твиттере.

Французская поддержка реформы Укроборонпрома была исключительной, отметил экс-министр экономики, экс-инвестбанкир и гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

"Упорядоченная смена руководства в Укроборонпроме - единственный способ гарантировать преемственность реформ!" - написал он в Твиттере.

Как сообщало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение генеральным директором "Укроборонпрома" Сергея Тихонова, который в настоящее время возглавляет департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента.

Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов (1998-2006) от Прогрессивной социалистической партии Украины и блока "За единую Украину".

С середины 2019 года "Укроборонпром" возглавляет экс-министр экономики Айварас Абромавичус, который сменил всех заместителей и привел в госконцерн новую команду. Предложенные ею шаги реформирования "Укроборонпрома" приветствовались международными партнерами Украины

Теги: #g7 #оэср #укроборонпром
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