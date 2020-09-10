В новом отопительном сезоне состояние киевских теплосетей будут мониторить с помощью беспилотников, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"В новом отопительном сезоне КП "Киевтеплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью аеромониторинга. Его главная задача - оперативное выявление возможных повреждений и "слабых мест" теплосетей, теплопотери, мониторинг состояния энергетического оборудования", – сказано в сообщении на сайте мэрии в среду, со ссылкой на коммунальное предприятие.

В КГГА уточнили, что с помощью тепловизора зимой и видеокамер в теплое время года работники участка по диагностике и аеромониторингу "Киевтеплоэнерго" будут обследовать объекты теплового хозяйства столицы: выявлять потери теплоэнергии и вероятные истоки теплоносителя, осуществлять мониторинг состояния дымовых труб котельных, градирен, теплотрасс воздушного прокладки.

Результаты аэроосмотра с привязкой к источникам теплогенерации "Киевтеплоэнерго" будут вноситься в геоинформационную систему теплосетей Киева. Отмечается, что специалисты "Киевтеплоэнерго" прошли обучение и получили сертификаты для управления системой воздушного мониторинга на базе Matrice 210V2.0. Это мощный дрон с тепловизором и видеокамерой.