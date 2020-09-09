В Киеве задержан один из руководителей ИГИЛ - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), находившегося в розыске по линии Интерпола.

"По полученным украинской спецслужбой данным, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов "ИГИЛ". Установлено, что в свое время задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов", - сообщает пресс-центр СБУ.

В 2018 году террорист по поддельным документам незаконно прибыл в Украину. В Киевской области он создал преступную группировку из выходцев из стран Центральной Азии, а также продолжал осуществлять координацию организаций "ИГИЛ" за рубежом.

На данный момент террорист арестован на срок 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки.

СБУ также проверяет возможную причастность задержанного и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины.