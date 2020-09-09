На Харьковщине задержан организатор нелегальной легализации россиян в Украине - СБУ

Контрразведчики СБУ совместно с ГУ Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры обнаружили и блокировали незаконную легализацию россиян в Украине, организованную жителем областного центра.

"По материалам следствия СБ Украины, в одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности житель Харькова пообещал гражданину РФ, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, безосновательно получить украинское гражданство. Он гарантировал клиенту изготовление комплекта поддельных документов, которые должны стать основанием для Государственной миграционной службы оформить легальные национальный и зарубежный биометрические паспорта гражданина Украины", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, свои "услуги" харьковчанин оценил в $5 тыс.

Сотрудники спецслужбы задержали его в пригороде Харькова после получения заказчиком в отделе Госмиграционной службы биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка граждан через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Организатор схемы задержан согласно ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.