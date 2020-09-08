Западное побережье США страдает от сильных лесных пожаров

В Калифорнии без электроэнергии осталось 172 тыс. человек, все национальные парки штата закрыты из-за бушующих лесных пожаров, сообщает агентство Associated Press.

Электроэнергию отключили в целях предосторожности, чтобы предотвратить возгорание на линиях электропередачи и другом оборудовании. К настоящему моменту на территории штата площадь пожаров достигла рекордных 809 тыс. гектаров.

Два крупнейших пожара в истории штата тушат в районе залива Сан-Франциско, отмечает агентство. Более 14 тыс. пожарных борются там с огнем.

В южной части Калифорнии пожары произошли в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и Сан-Диего. Власти закрыли восемь национальных парков, а также кемпинги и палаточные лагеря.

Ураганные порывы ветра и высокая температура вызвала лесные пожары в других частях северо-западного побережья, в том числе и в штате Вашингтон. От огня сильно пострадал небольшой город Молден на востоке штата.

Смог от лесных пожаров пришел и в крупнейший город этого штата Сиэтл. На линии 911 постоянно поступают звонки от жителей города из-за смога, но власти города призывают жителей обращаться в экстренные службы только в случае острой необходимости.