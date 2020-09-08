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19:50 08.09.2020

Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов не собираются просить убежище в Украине

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Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов не собираются просить убежище в Украине

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов не планируют запрашивать политического убежища в Украине.

"Нет мы не планировали", - сказал Родненков журналистам на пресс-конференции в Киеве.

При этом отвечая на вопрос, почему они после пересечения границы не поступили аналогичным с Марией Колесниковой образом, он ответил, что не смог решиться на это.

"Мария очень сильный человек, я восхищаюсь ей. Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я пресс-секретарь", - сказал он.

Кравцов и Родненков подтвердили наличие вида на жительство в Украине.

"У нас действительно с Иваном есть вид на жительство. Мы являемся волонтерами одной некоммерческой организации, которая занимается организацией мероприятий и на этом основании получили вид на жительство", - заявил журналистам в Киеве Антон Родненков.

Теги: #оппозиционеры #убежище #беларусь
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