В Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидов - Госпотребслужба

Для паломников-хасидов, больных коронавирусом в легкой форме, в г.Умани развернут инфекционный госпиталь, сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в Черкасской области.

"Для паломников, больных коронавирус в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь. А для контактных с ними лиц откроют изолятор", - сказано в сообщении.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях.

Как сообщалось, по состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболели 6 хасидов. У них всех легкая форма течения болезни, их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.