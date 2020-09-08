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19:35 08.09.2020

В Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидов - Госпотребслужба

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В Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидов - Госпотребслужба

Для паломников-хасидов, больных коронавирусом в легкой форме, в г.Умани развернут инфекционный госпиталь, сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в Черкасской области.

"Для паломников, больных коронавирус в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь. А для контактных с ними лиц откроют изолятор", - сказано в сообщении.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях.

Как сообщалось, по состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболели 6 хасидов. У них всех легкая форма течения болезни, их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.

Теги: #коронавирус #хасиды #умань
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