События

18:52 08.09.2020

Данилов: Действующая в Украине система образования не учитывает вызовов современности

2 мин читать
Данилов: Действующая в Украине система образования не учитывает вызовов современности

 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявляет, что действующая в Украине система образования не учитывает вызовов современности, среди которых наиболее ощутимы эпидемия коронавирусной болезни и вооруженная агрессия РФ против Украины.

Как сообщает Аппарат СНБО Украины, под председательством Данилова состоялось совещание о состоянии системы высшего образования и государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2020-2021 годах в контексте национальной безопасности.

Так, по словам секретаря СНБО, анализ системы высшего образования, осуществленный с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА", позволяет говорить о наличии системного кризиса, что формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины.

"Мы должны понимать, что ситуация за несколько лет может стать критической. Система высшего образования не может просто выдавать дипломы, мы должны ориентироваться на ключевые отрасли, которые будут определять наше будущее", - сказал он.

Данилов отметил выявленные диспропорции среди учреждений высшего и профессионального образования, разрыв между системой образования и производством, ориентацию системы образования на подготовку специалистов для технологически устаревших отраслей производства.

"Действующая в Украине система образования не учитывает вызовов современности, стоящих перед государством, среди которых наиболее ощутимы эпидемия коронавирусной болезни и вооруженная агрессия РФ", - сказал Данилов, отметив необходимость подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда в долгосрочной перспективе с акцентом на развитие инновационных секторов экономики.

"Выход из кризиса возможен только путем глубокого реформирования системы образования, и это необходимо осуществлять в контексте совершенствования государственной политики инновационного развития Украины", - подчеркнул он.

Во время совещания участники отмечали необходимость пересмотра подходов к формированию государственного заказа с учетом долгосрочной экономической стратегии государства и возможностей трудоустройства выпускников, изменения системы лицензирования учреждений профессионально-технического и высшего образования.

"Мы должны визуализировать все процессы, происходящие в системе образования, и дать обществу четкую картину того, как человеку получить востребованную в современном мире образование и, самое главное, достойную работу", - подытожил Данилов.

В совещании приняли участие: министр социальной политики Украины Марина Лазебная, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев, вице-президент Конфедерации работодателей Украины, президент Института профессиональных квалификаций Алексей Мирошниченко, и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет и другие.

Теги: #снбо #образование #данилов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 08.09.2020
Украина больше не будет менять закон об образовании по требованию других стран - Кулеба

Украина больше не будет менять закон об образовании по требованию других стран - Кулеба

09:26 08.09.2020
Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 3 областях, еще в трех установлен рекорд суточной заболеваемости – СНБО

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 3 областях, еще в трех установлен рекорд суточной заболеваемости – СНБО

09:12 08.09.2020
В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 411 человек, 57 умерли, 940 выздоровели

В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 411 человек, 57 умерли, 940 выздоровели

10:23 06.09.2020
Количество болеющих Covid-19 выросло в 22 областях Украины и Киеве

Количество болеющих Covid-19 выросло в 22 областях Украины и Киеве

09:26 06.09.2020
В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 107 человек, 35 умерли, 578 выздоровели

В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 107 человек, 35 умерли, 578 выздоровели

09:15 05.09.2020
В Украине снова антирекорд: COVID-19 за сутки заболели 2 836 человек, 50 умерли

В Украине снова антирекорд: COVID-19 за сутки заболели 2 836 человек, 50 умерли

22:18 03.09.2020
Шкарлет рассчитывает, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на образование

Шкарлет рассчитывает, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на образование

19:35 03.09.2020
В связи с пандемией 50% девочек-беженцев могут не вернуться на учебу, когда школы снова откроются - УВКБ ООН

В связи с пандемией 50% девочек-беженцев могут не вернуться на учебу, когда школы снова откроются - УВКБ ООН

19:23 03.09.2020
Финансирование сектора безопасности и обороны в бюджете 2021 года не может быть уменьшено – Данилов

Финансирование сектора безопасности и обороны в бюджете 2021 года не может быть уменьшено – Данилов

10:29 03.09.2020
Одиннадцать больных Covid-19 скончались за сутки на Львовщине, еще в трех областях по 5 жертв – СНБО

Одиннадцать больных Covid-19 скончались за сутки на Львовщине, еще в трех областях по 5 жертв – СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе во вторник не нарушали – сводка ООС

Лукашенко просит Киев вернуть двух белорусских оппозиционеров, утверждает, что из их машины выбросили Колесникову

Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили, он госпитализирован - Сенцов

НАБУ открыло производство по вердикту суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн компаниям Суркисов

В Донецкой области на мине подорвались двое военных, оба госпитализированы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидов - Госпотребслужба

Ассоциация юристов Украины призывает Зеленского и профильный комитет Рады разблокировать судебную реформу

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе во вторник не нарушали – сводка ООС

Спасатели потушили пожар в деревянной церкви в Лимане Донецкой области - ГСЧС

Лукашенко просит Киев вернуть двух белорусских оппозиционеров, утверждает, что из их машины выбросили Колесникову

Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь, они в Киеве

Зеленский надеется на готовность Украины к возможному увеличению наполняемости больниц в случае усиления пандемии COVID-19

Балух находится в реанимации – нардеп Геращенко

В Беларуси пропала еще одна соратница Тихановской Коновалова

Колесникова содержится в погранотряде в Гомельской области - соратники

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА