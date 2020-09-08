Данилов: Действующая в Украине система образования не учитывает вызовов современности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявляет, что действующая в Украине система образования не учитывает вызовов современности, среди которых наиболее ощутимы эпидемия коронавирусной болезни и вооруженная агрессия РФ против Украины.

Как сообщает Аппарат СНБО Украины, под председательством Данилова состоялось совещание о состоянии системы высшего образования и государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2020-2021 годах в контексте национальной безопасности.

Так, по словам секретаря СНБО, анализ системы высшего образования, осуществленный с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА", позволяет говорить о наличии системного кризиса, что формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины.

"Мы должны понимать, что ситуация за несколько лет может стать критической. Система высшего образования не может просто выдавать дипломы, мы должны ориентироваться на ключевые отрасли, которые будут определять наше будущее", - сказал он.

Данилов отметил выявленные диспропорции среди учреждений высшего и профессионального образования, разрыв между системой образования и производством, ориентацию системы образования на подготовку специалистов для технологически устаревших отраслей производства.

"Действующая в Украине система образования не учитывает вызовов современности, стоящих перед государством, среди которых наиболее ощутимы эпидемия коронавирусной болезни и вооруженная агрессия РФ", - сказал Данилов, отметив необходимость подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда в долгосрочной перспективе с акцентом на развитие инновационных секторов экономики.

"Выход из кризиса возможен только путем глубокого реформирования системы образования, и это необходимо осуществлять в контексте совершенствования государственной политики инновационного развития Украины", - подчеркнул он.

Во время совещания участники отмечали необходимость пересмотра подходов к формированию государственного заказа с учетом долгосрочной экономической стратегии государства и возможностей трудоустройства выпускников, изменения системы лицензирования учреждений профессионально-технического и высшего образования.

"Мы должны визуализировать все процессы, происходящие в системе образования, и дать обществу четкую картину того, как человеку получить востребованную в современном мире образование и, самое главное, достойную работу", - подытожил Данилов.

В совещании приняли участие: министр социальной политики Украины Марина Лазебная, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев, вице-президент Конфедерации работодателей Украины, президент Института профессиональных квалификаций Алексей Мирошниченко, и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет и другие.