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17:53 08.09.2020

Лукашенко просит Киев вернуть двух белорусских оппозиционеров, утверждает, что из их машины выбросили Колесникову

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Лукашенко просит Киев вернуть двух белорусских оппозиционеров, утверждает, что из их машины выбросили Колесникову

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о запросе властей республики Украине вернуть уехавших туда оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

"Этих двух мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну - будем разбираться, что произошло", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале RT.

Президент утверждал при этом, что оппозиционеры легально нарушили государственную границу. "Они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница там еще 10 километров, или 8. И они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали и спрятались в Украине", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что оппозиционеры выбросили из автомобиля в момент перехода границы одного из лидеров Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову.

"Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины - ну, на ходу. На ходу", - сказал Лукашенко.

Накануне Колесникова, пресс-секретарь координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник утром госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В погранкомитете Беларуси подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.

Теги: #оппозиция #лукашенко #беларусь
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